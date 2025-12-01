VIKTOR VINCENT Quai des Arts Argentan

VIKTOR VINCENT

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:20:00

2025-12-12

Offrez-vous une soirée de mystères dont vous reparlerez pendant longtemps….

Dans son nouveau spectacle, Viktor Vincent passe de l’autre côté

du miroir pour vous offrir en direct l’expérience du merveilleux et

du fantastique.

Dans une atmosphère feutrée, le mentaliste vous raconte

d’incroyables histoires et joue avec votre imagination grâce à ses

expériences totalement hallucinantes !

Des spectateurs ressentent des forces invisibles, retrouvent des

messages qui leur sont destinés, voyagent mentalement pour

partager leurs pensées et semblent se connecter à un autre

monde… Plus qu’un spectacle, une expérience unique.

Est-ce une illusion ? Est-ce réel ? Ou est-ce encore autre chose ? .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr

