VIKTOR VINCENT Quai des Arts Argentan

VIKTOR VINCENT
Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 21:20:00
2025-12-12
Offrez-vous une soirée de mystères dont vous reparlerez pendant longtemps….
Dans son nouveau spectacle, Viktor Vincent passe de l’autre côté
du miroir pour vous offrir en direct l’expérience du merveilleux et
du fantastique.
Dans une atmosphère feutrée, le mentaliste vous raconte
d’incroyables histoires et joue avec votre imagination grâce à ses
expériences totalement hallucinantes !
Des spectateurs ressentent des forces invisibles, retrouvent des
messages qui leur sont destinés, voyagent mentalement pour
partager leurs pensées et semblent se connecter à un autre
monde… Plus qu’un spectacle, une expérience unique.
Est-ce une illusion ? Est-ce réel ? Ou est-ce encore autre chose ? .
Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr
