VIKTOR VINCENT – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

VIKTOR VINCENT – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers samedi 14 mars 2026.

VIKTOR VINCENT Début : 2026-03-14 à 20:00. Tarif : – euros.

A MON TOUR PROD PRESENTE : VIKTOR VINCENTTout commence par le récit d’un homme qui se réveille seul dans un train au milieu de la nuit. Dans la vitre il aperçoit son reflet mais ce visage n’est pas le sien. Il plonge alors dans un monde fantastique où derrière les apparences se cachent d’autres apparences…Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent passe de l’autre coté du miroir pour vous offrir en direct l’expérience du merveilleux et du fantastique.Dans une atmosphère feutrée et intime, Viktor vous raconte d’incroyables histoires et joue avec votre imagination grâce à ses expériences totalement hallucinantes ! Des spectateurs ressentent des forces invisibles, retrouvent des messages qui leur sont destinés, voyagent mentalement pour partager leurs pensées et semblent se connecter à un autre monde… Plus qu’un spectacle, une expérience unique.Est-ce une illusion ? Est-ce réel ? Ou est-ce encore autre chose ?Offrez-vous une soirée de mystère dont vous reparlerez longtemps…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49