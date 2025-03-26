VIKTOR VINCENT – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

jeudi 26 mars 2026.

VIKTOR VINCENT Début : 2026-03-26 à 20:00. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS PRÉSENTE : VIKTOR VINCENTTout commence par le récit d’un homme qui se réveille seul dans un train au milieu de lanuit. Dans la vitre il aperçoit son reflet mais ce visage n’est pas le sien. Il plonge alors dansun monde fantastique où derrière les apparences se cachent d’autres apparences…Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent passe de l’autre coté du miroir pour vousoffrir en direct l’expérience du merveilleux et du fantastique.Dans une atmosphère feutrée et intime, Viktor vous raconte d’incroyables histoires et joueavec votre imagination grâce à ses expériences totalement hallucinantes ! Des spectateursressentent des forces invisibles, retrouvent des messages qui leur sont destinés, voyagentmentalement pour partager leurs pensées et semblent se connecter à un autre monde…Plus qu’un spectacle, une expérience unique.Est-ce une illusion ? Est-ce réel ? Ou est-ce encore autre chose ?Offrez-vous une soirée de mystère dont vous reparlerez longtemps…

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84