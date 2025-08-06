VIKTOR VINCENT FANTASTIK Carcassonne

vendredi 10 avril 2026

VIKTOR VINCENT FANTASTIK

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 35 – 35 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Tout commence par le récit d’un homme qui se réveille seul dans un train au milieu de la nuit. Dans la vitre, il aperçoit son reflet mais ce visage n’est pas le sien. Il plonge alors dans un monde fantastique où derrière les apparences se cachent d’autres apparences… Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent passe de l’autre coté du miroir pour vous offrir en direct l’expérience du merveilleux et du fantastique. Dans une atmosphère feutrée et intime, Viktor vous raconte d’incroyables histoires et joue avec votre imagination grâce à ses expériences totalement hallucinantes ! Des spectateurs ressentent des forces invisibles, retrouvent des messages qui leur sont destinés, voyagent mentalement pour partager leurs pensées et semblent se connecter à un autre monde… Plus qu’un spectacle, une expérience unique.

Est-ce une illusion ? Est-ce réel ? Ou est-ce encore autre chose ?

Offrez-vous une soirée de mystère dont vous reparlerez longtemps…

Durée 1h20

.

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

It all begins with the story of a man who wakes up alone on a train in the middle of the night. He sees his reflection in the window, but the face is not his own. He plunges into a fantastic world where behind appearances lie other appearances? In his new one-man show, Viktor Vincent goes through the looking glass to bring you a live experience of the marvellous and the fantastic. In a hushed, intimate atmosphere, Viktor tells you incredible stories and plays with your imagination through his totally hallucinatory experiences! Spectators feel invisible forces, find messages addressed to them, travel mentally to share their thoughts and seem to connect to another world? More than a show, a unique experience.

Is it an illusion? Is it real? Or is it something else?

Treat yourself to an evening of mystery you’ll be talking about for years to come?

Running time: 1h20

German :

Alles beginnt mit der Erzählung eines Mannes, der mitten in der Nacht allein in einem Zug aufwacht. Im Fenster sieht er sein Spiegelbild, doch das Gesicht ist nicht sein eigenes. Er taucht in eine fantastische Welt ein, in der sich hinter dem Schein ein anderer Schein verbirgt In seinem neuen Solofilm wechselt Viktor Vincent auf die andere Seite des Spiegels, um Ihnen eine Live-Erfahrung des Wunderbaren und Fantastischen zu bieten. In einer gemütlichen und intimen Atmosphäre erzählt Viktor unglaubliche Geschichten und spielt mit Ihrer Vorstellungskraft, indem er halluzinierende Erfahrungen macht Die Zuschauer spüren unsichtbare Kräfte, finden Botschaften, die für sie bestimmt sind, reisen gedanklich, um ihre Gedanken mitzuteilen und scheinen mit einer anderen Welt verbunden zu sein? Mehr als nur eine Show, eine einzigartige Erfahrung.

Ist es eine Illusion? Ist es real? Oder ist es etwas anderes?

Gönnen Sie sich einen geheimnisvollen Abend, von dem Sie noch lange sprechen werden?

Dauer: 1 Stunde 20 Minuten

Italiano :

Tutto inizia con la storia di un uomo che si sveglia da solo su un treno nel cuore della notte. Vede il suo riflesso nel finestrino, ma il volto non è il suo. Si immerge in un mondo fantastico dove dietro le apparenze si nascondono altre apparenze? Nel suo nuovo spettacolo personale, Viktor Vincent attraversa lo specchio per farvi vivere l’esperienza del meraviglioso e del fantastico. In un’atmosfera intima e silenziosa, Viktor vi racconta storie incredibili e gioca con la vostra immaginazione attraverso le sue esperienze totalmente allucinatorie! Il pubblico percepisce forze invisibili, trova messaggi indirizzati a lui, viaggia mentalmente per condividere i propri pensieri e sembra connettersi a un altro mondo? Più che uno spettacolo, un’esperienza unica.

È un’illusione? È reale? O si tratta di qualcos’altro?

Regalatevi una serata di mistero di cui parlerete a lungo?

Durata: 1 ora e 20 minuti

Espanol :

Todo comienza con la historia de un hombre que se despierta solo en un tren en mitad de la noche. Ve su reflejo en la ventanilla, pero el rostro no es el suyo. Se sumerge en un mundo fantástico donde tras las apariencias se esconden otras apariencias.. En su nuevo espectáculo unipersonal, Viktor Vincent atraviesa el espejo para ofrecerle una experiencia en vivo de lo maravilloso y lo fantástico. En un ambiente íntimo y silencioso, Viktor te cuenta historias increíbles y juega con tu imaginación a través de sus experiencias totalmente alucinantes El público siente fuerzas invisibles, encuentra mensajes dirigidos a él, viaja mentalmente para compartir sus pensamientos y parece conectar con otro mundo? Más que un espectáculo, una experiencia única.

¿Es una ilusión? ¿Es real? ¿O es algo más?

Regálese una noche de misterio de la que hablará durante mucho tiempo..

Duración: 1 hora y 20 minutos

