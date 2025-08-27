Viktor Vincent : Fantastik Cité des Congrès Nantes

Viktor Vincent : Fantastik Cité des Congrès Nantes dimanche 8 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 18:00 –

Gratuit : non 38 € 38 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/viktor-vincent-fantastik.html Tout public

One man show Tout commence par le récit d’un homme qui se réveille seul dans un train au milieu de la nuit. Dans la vitre, il aperçoit son reflet, mais ce visage n’est pas le sien. Il plonge alors dans un monde fantastique où derrière les apparences se cachent d’autres apparences… Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent passe de l’autre coté du miroir pour vous offrir en direct l’expérience du merveilleux et du fantastique.Dans une atmosphère feutrée et intime, Viktor vous raconte d’incroyables histoires et joue avec votre imagination grâce à ses expériences totalement hallucinantes ! Des spectateurs ressentent des forces invisibles, retrouvent des messages qui leur sont destinés, voyagent mentalement pour partager leurs pensées et semblent se connecter à un autre monde… Plus qu’un spectacle, une expérience unique. Est-ce une illusion ? Est-ce réel ? Ou est-ce encore autre chose ?Offrez-vous une soirée de mystère dont vous reparlerez longtemps… Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/viktor-vincent-fantastik.html