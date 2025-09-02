Viktor Vincent – Fantastik Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Viktor Vincent – Fantastik Mercredi 1 avril 2026, 20h00 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

33 € / 36 €

Début : 2026-04-01T20:00:00 – 2026-04-01T23:00:00

Fin : 2026-04-01T20:00:00 – 2026-04-01T23:00:00

Dans Fantastik, Viktor Vincent entraîne le spectateur dans un récit envoûtant : celui d’un homme qui se réveille seul dans un train en pleine nuit. Ce reflet mystérieux dans la vitre l’emporte dans un univers où derrière chaque apparence se cache une autre réalité. Entre illusions et expériences troublantes, le public vit un moment hors du commun. Dans une atmosphère feutrée et intime, Viktor Vincent partage des histoires incroyables et des expériences hallucinantes qui défient l’imaginaire. Une soirée de mentalisme fascinante qui vous marquera longtemps.

Durée : 1h20

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

