VILAIN CHIEN THEATRE DU PAVE Toulouse vendredi 19 septembre 2025.

THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 21 EUR

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19 21:20:00

2025-09-19

Ce spectacle de cirque bâtard, est garanti sans supers héros, sans double salto, sans jambes tendues et sans chien marchant sur une petite boule.

Représentation en extérieur / Guinguette du théâtre du Pavé.

Il y aura cependant de la sueur, des rois sans têtes, des textes gesticulés, de l’acrobatie tordue, et de la guitare saturée. Spectacle carnaval à volonté insolente et cynique, nous souhaitons faire souffler un vent de révolte joyeuse.

Ce soir les vilains chiens c’est nous ! Alors tout ce que vous verrez sera indigne, indigné, hors cadre, pas à la hauteur, trop ou pas assez, et c’est tant mieux ! 11 .

THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 26 43 66

English :

This mongrel circus show is guaranteed to have no superheroes, no double salto, no outstretched legs and no dog walking on a little ball.

Outdoor performance / Guinguette du théâtre du Pavé.

German :

Diese Bastard-Zirkusvorstellung kommt garantiert ohne Superhelden, Doppelsalti, gestreckte Beine und einen Hund, der auf eine kleine Kugel tritt, aus.

Vorstellung im Freien / Guinguette des Théâtre du Pavé.

Italiano :

Questo spettacolo di circo bastardo è garantito senza supereroi, senza doppio salto, senza gambe tese e senza cani che camminano su una pallina.

Spettacolo all’aperto / Guinguette du théâtre du Pavé.

Espanol :

En este espectáculo de circo mestizo está garantizado que no habrá superhéroes, ni doble salto, ni piernas estiradas, ni un perro caminando sobre una pelotita.

Espectáculo al aire libre / Guinguette du théâtre du Pavé.

