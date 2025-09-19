VILAIN CHIEN THEATRE DU PAVE Toulouse
VILAIN CHIEN THEATRE DU PAVE Toulouse vendredi 19 septembre 2025.
VILAIN CHIEN
THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 11 – 11 – 21 EUR
Début : 2025-09-19 20:30:00
fin : 2025-09-19 21:20:00
2025-09-19
Ce spectacle de cirque bâtard, est garanti sans supers héros, sans double salto, sans jambes tendues et sans chien marchant sur une petite boule.
Représentation en extérieur / Guinguette du théâtre du Pavé.
Il y aura cependant de la sueur, des rois sans têtes, des textes gesticulés, de l’acrobatie tordue, et de la guitare saturée. Spectacle carnaval à volonté insolente et cynique, nous souhaitons faire souffler un vent de révolte joyeuse.
Ce soir les vilains chiens c’est nous ! Alors tout ce que vous verrez sera indigne, indigné, hors cadre, pas à la hauteur, trop ou pas assez, et c’est tant mieux ! 11 .
THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 26 43 66
English :
This mongrel circus show is guaranteed to have no superheroes, no double salto, no outstretched legs and no dog walking on a little ball.
Outdoor performance / Guinguette du théâtre du Pavé.
German :
Diese Bastard-Zirkusvorstellung kommt garantiert ohne Superhelden, Doppelsalti, gestreckte Beine und einen Hund, der auf eine kleine Kugel tritt, aus.
Vorstellung im Freien / Guinguette des Théâtre du Pavé.
Italiano :
Questo spettacolo di circo bastardo è garantito senza supereroi, senza doppio salto, senza gambe tese e senza cani che camminano su una pallina.
Spettacolo all’aperto / Guinguette du théâtre du Pavé.
Espanol :
En este espectáculo de circo mestizo está garantizado que no habrá superhéroes, ni doble salto, ni piernas estiradas, ni un perro caminando sobre una pelotita.
Espectáculo al aire libre / Guinguette du théâtre du Pavé.
