• VILAINES FREQUENCES • OPEN AIR @Village d’Alfonse ✨Frecuencia X La Vilaine Radio Le Village d’Alfonse à Rennes Rennes
• VILAINES FREQUENCES • OPEN AIR @Village d’Alfonse ✨Frecuencia X La Vilaine Radio Le Village d’Alfonse à Rennes Rennes vendredi 8 mai 2026.
• VILAINES FREQUENCES • OPEN AIR @Village d’Alfonse ✨Frecuencia X La Vilaine Radio Le Village d’Alfonse à Rennes Rennes Vendredi 8 mai, 15h00 Prix Libre
Trois collectifs s’associent pour notre plus grand bonheur ! Open-air, lives Dj sets de La Vilaine Radio et du collectif Frecuencia au Village d’Alfonse.
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Trois collectifs s’associent pour notre plus grand bonheur !
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Lieu culturel et social participatif, convivial et créatif, mêlant nature, rencontres et initiatives citoyennes.
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Webradio rennaise indépendante, diffusant en continu une programmation musicale éclectique, sans pub, enrichie d’émissions et de lives.
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Organisation d’événements électro mêlant musique et arts visuels, portée par des valeurs de partage et de simplicité.
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️Des musiques alternatives (Dj Sets & Live)
Ben Pi, CSPR, Darlin’& Fatty J, Eyjafjöll (live), Kamouraï, Katell, Samuel H, Siana Texaco, Triskedelik, Véronique Sans l’Son
✏️Des moments d’écoute poétique, avec Nausicaä Glider
Une exposition avec Samuel Haumont, un stand créateur par BF, des performances, du merch…
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3€, minimum pour couvrir les coûts
5€, prix juste qui équilibre l’événement
8€, soutien pour financer les projets et la solidarité
Quel que soit le tarif, l’accès à l’événement est total !
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-08T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-08T23:55:00.000+02:00
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https://www.facebook.com/events/edit/959064850202532
Le Village d’Alfonse à Rennes 38 boulevard Villebois Mareuil Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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