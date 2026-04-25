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• VILAINES FREQUENCES • OPEN AIR @Village d’Alfonse ✨Frecuencia X La Vilaine Radio Le Village d’Alfonse à Rennes Rennes

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• VILAINES FREQUENCES • OPEN AIR @Village d’Alfonse ✨Frecuencia X La Vilaine Radio Le Village d’Alfonse à Rennes Rennes vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Le Village d'Alfonse à Rennes

Adresse : 38 boulevard Villebois Mareuil

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif : Prix Libre

• VILAINES FREQUENCES • OPEN AIR @Village d’Alfonse ✨Frecuencia X La Vilaine Radio Le Village d’Alfonse à Rennes Rennes Vendredi 8 mai, 15h00 Prix Libre

Trois collectifs s’associent pour notre plus grand bonheur ! Open-air, lives Dj sets de La Vilaine Radio et du collectif Frecuencia au Village d’Alfonse.

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Trois collectifs s’associent pour notre plus grand bonheur !

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Lieu culturel et social participatif, convivial et créatif, mêlant nature, rencontres et initiatives citoyennes.


Webradio rennaise indépendante, diffusant en continu une programmation musicale éclectique, sans pub, enrichie d’émissions et de lives.

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Organisation d’événements électro mêlant musique et arts visuels, portée par des valeurs de partage et de simplicité.

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️Des musiques alternatives (Dj Sets & Live)
Ben Pi, CSPR, Darlin’& Fatty J, Eyjafjöll (live), Kamouraï, Katell, Samuel H, Siana Texaco, Triskedelik, Véronique Sans l’Son

✏️Des moments d’écoute poétique, avec Nausicaä Glider

Une exposition avec Samuel Haumont, un stand créateur par BF, des performances, du merch…

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3€, minimum pour couvrir les coûts
5€, prix juste qui équilibre l’événement
8€, soutien pour financer les projets et la solidarité
Quel que soit le tarif, l’accès à l’événement est total !

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-08T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-08T23:55:00.000+02:00

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 https://www.facebook.com/events/edit/959064850202532

Le Village d’Alfonse à Rennes 38 boulevard Villebois Mareuil Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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