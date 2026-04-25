• VILAINES FREQUENCES • OPEN AIR @Village d’Alfonse ✨Frecuencia X La Vilaine Radio Le Village d’Alfonse à Rennes Rennes Vendredi 8 mai, 15h00 Prix Libre

Trois collectifs s’associent pour notre plus grand bonheur ! Open-air, lives Dj sets de La Vilaine Radio et du collectif Frecuencia au Village d’Alfonse.

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Trois collectifs s’associent pour notre plus grand bonheur !

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Lieu culturel et social participatif, convivial et créatif, mêlant nature, rencontres et initiatives citoyennes.

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Webradio rennaise indépendante, diffusant en continu une programmation musicale éclectique, sans pub, enrichie d’émissions et de lives.

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Organisation d’événements électro mêlant musique et arts visuels, portée par des valeurs de partage et de simplicité.

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️Des musiques alternatives (Dj Sets & Live)

Ben Pi, CSPR, Darlin’& Fatty J, Eyjafjöll (live), Kamouraï, Katell, Samuel H, Siana Texaco, Triskedelik, Véronique Sans l’Son

✏️Des moments d’écoute poétique, avec Nausicaä Glider

Une exposition avec Samuel Haumont, un stand créateur par BF, des performances, du merch…

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3€, minimum pour couvrir les coûts

5€, prix juste qui équilibre l’événement

8€, soutien pour financer les projets et la solidarité

Quel que soit le tarif, l’accès à l’événement est total !

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-08T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-08T23:55:00.000+02:00

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https://www.facebook.com/events/edit/959064850202532

Le Village d’Alfonse à Rennes 38 boulevard Villebois Mareuil Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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