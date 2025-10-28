Vilaines Teufs x REGARD(S) Salle de La Cité Rennes Vendredi 12 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

10 12 14 euros

Soirée officielle du festival REGARD(S) 2025 avec Vilaines Teufs

Bienvenue à la grande soirée du festival Regard(s) !

D’une générosité et d’une sincérité artistique absolue, ce show queer et électro est un moment de grâce et de fête qui s’adresse à tous·tes. Les Vilaines Teufs, c’est un show drag qui nous emmène très loin, au-delà des différences et des genres vers un plaisir festif !

[Réservez vos billets ici !](https://iskis.assoconnect.com/collect/description/627662-t-vilaines-teufs-x-regard-s)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T23:59:00.000+01:00

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine