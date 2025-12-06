Vill’ En Joie Pôle Enfance Doyen Collas Rennes Jeudi 18 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Un temps d’accueil entre habitants et acteurs de votre quartier au Pôle Enfance Avenue du Doyen Collas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-18T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-18T17:00:00.000+01:00

Pôle Enfance Doyen Collas 9 avenue du Doyen Collas 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine