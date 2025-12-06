Vill’ En Joie Pôle Enfance Doyen Collas Rennes
Vill’ En Joie Pôle Enfance Doyen Collas Rennes Jeudi 18 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine
Un temps d’accueil entre habitants et acteurs de votre quartier au Pôle Enfance Avenue du Doyen Collas
Début : 2025-12-18T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-18T17:00:00.000+01:00
Pôle Enfance Doyen Collas 9 avenue du Doyen Collas 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine