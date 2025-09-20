Villa Aurélienne Parc Aurélien et Villa Aurélienne Fréjus

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La Villa Aurélienne est la plus belle résidence de villégiature construite à Fréjus à la fin du XIXe. Située au sommet d’une colline, elle présente une architecture et un décor néo-classiques, très aboutis, marqués par l’influence de Palladio (1508-1580). Appelée à l’origine Château Aurélien, elle tient son nom du passage à proximité de la via Aurelia, voie antique qui suivait le cours de l’Argens et reliait Rome à Arles. Elle a été construite à la fin des années 1880 pour un Britannique, J. H. Crossman. En 1913, elle est acquise par la famille Schweisguth, qui en reste propriétaire jusqu’en 1988, date à laquelle elle est achetée par la Ville. Elle est entourée d’un parc de 23 hectares à la végétation de type méditerranéen où subsistent des vestiges de l’ancien aqueduc qui alimentait la ville antique. Depuis 1989, elle figure à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques. Réhabilitée, c’est à présent un lieu culturel : expositions, concerts, fêtes dans le parc.

Parc Aurélien et Villa Aurélienne 85 Avenue du Général d'Armée Jean CALLIES, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 0494529049 https://frejus.fr/decouverte/la-villa-aurelienne

