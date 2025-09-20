Villa Beatrix Enea – Visite dialoguée et vivante Villa Beatrix Enea Anglet

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Connaissez-vous la Villa Beatrix Enea ? Saviez-vous qu’elle n’a pas toujours porté ce nom ? Connaissez-vous l’architecte qui lui confère les marques de l’éclectisme en vogue à l’époque dont le fameux “arc Tudor”. Saviez-vous enfin qu’elle fut habitée successivement par des familles du Gotha européen ?

Aujourd’hui, la Ville y programme des expositions. Au cours de cette visite, vous découvrirez son histoire et ses espaces dont les réserves de la collection municipale d’art ouvertes pour l’occasion.

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert-Le-Barilliez, 64600 Anglet Anglet 64600 Courbois Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 58 35 60 http://www.anglet.fr Construite au début des années 1990, cette villa est un pôle important de vie culturelle angloye.

Histoires et petits secrets de la Villa Beatrix Enea

