Villa Bell’Aspetto, Villa Borghese, già Villa Bell’Aspetto, Nettuno

Villa Bell’Aspetto 6 et 7 juin Villa Borghese, già Villa Bell’Aspetto Roma

Plein : 10€; Réduction enfants 6-12 ans : 5€; Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans et les personnes handicapées. Les amis à quatre pattes sont les bienvenus, à condition qu’ils soient toujours en laisse et équipés d’accessoires de nettoyage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Une promenade légère pour découvrir par audioguide les aspects historiques et botaniques du parc.

Réservation obligatoire via la billetterie en ligne : https://villabellaspetto.it/acquista-biglietto/

Villa Borghese, già Villa Bell’Aspetto Via Antonio Gramsci, 94, 00048, Nettuno (RM) Nettuno 00048 Borgo Medievale Roma Lazio +39 3425307370 http://www.villabellaspetto.it/ita/home.html [{« type »: « link », « value »: « https://villabellaspetto.it/acquista-biglietto/ »}] [{« link »: « https://villabellaspetto.it/acquista-biglietto/ »}] Villa Bell’Aspetto, un parc à la beauté enveloppante qui donne directement sur la mer, a été au cours de l’histoire un lieu de rencontre et de référence pour la famille Borghese. Elle fut édifiée au XVIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle elle fut achetée par Camillo Borghese, veuf de l’irrévérencieuse épouse Pauline Bonaparte. La vie quotidienne à la villa était rythmée par de longues promenades dans le parc ou au bord de la mer et l’étude de la peinture à l’aquarelle avec le célèbre précepteur Giovanni Piancastelli. Le microclimat particulier du lieu a permis l’acclimatation de nombreuses plantes exotiques qui se mêlent à la végétation méditerranéenne caractéristique. L’abondance de la flore témoigne d’une histoire pleine de mystères et de personnages fascinants.

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Villa Bell’Aspetto srl