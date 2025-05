Nuit Blanche à la Villa Belleville – Villa Belleville Paris, 7 juin 2025, Paris.

1. Portes ouvertes des ateliers de résidence

Les artistes en résidence à la Villa Belleville ouvrent les portes de leurs ateliers afin de présenter au public leurs oeuvres en cours de production.



Avec Clarisse Aïn, Alice Amoroso, Camille Demirian, Baptiste Filippi, Minne Kersten, Na Liu, Hélène Janicot, Camille Juthier, Jordan Roger et Marine Zonca.

2. Carte Blanche de l’artiste Lucie Malbéqui autour de l’art et de la cuisine

À l’occasion de la Nuit Blanche, la Villa Belleville donne carte blanche à l’artiste Lucie Malbéqui dont la pratique de la sculpture traverse les espaces qu’ils soient physiques, sensibles ou sociaux.

3. Projection du court-métrage « Nuit rouge, tapis blanc »

Ce court-métrage a été tourné à Belleville lors de la Nuit Blanche 2024 et retrace la performance collective menée par le collectif MASI

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Villa Belleville 23 rue Ramponeau 75020 « Métro : Belleville : 11, 2 Bus : Ramponeau : 20, 71 Belleville : N12, N23 Couronnes : 96 Vélib’ : Ramponeau – Belleville »Paris

À l’occasion de la Nuit Blanche, la Villa Belleville se transforme en un véritable laboratoire artistique ouvert à tous. Entre portes ouvertes d’ateliers, carte blanche culinaire et projection immersive, venez découvrir les coulisses de la création contemporaine et plonger dans l’univers d’artistes en résidence et d’invités spéciaux.