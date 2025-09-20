Villa Cavrois (Centre des monuments nationaux) visite libre du monument et du parc Croix

60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix Nord

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Considérée comme un chef d’œuvre de l’architecture moderniste du XXe siècle, la villa Cavrois vous ouvre ses portes gratuitement.

Plongez dans l’ambiance des années 30 et decouvrez les splendeurs et les spécificités qui caractérisent cette villa hors normes. .

60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix 59170 Nord Hauts-de-France +33 3 28 32 36 10 villacavrois@monuments-nationaux.fr

