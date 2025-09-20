Villa Domergue Villa Domergue Cannes

Villa Domergue Villa Domergue Cannes samedi 20 septembre 2025.

Villa Domergue 20 et 21 septembre Villa Domergue Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Visite libre ou commentée SAMEDI et DIMANCHE 11h – 19h (durée 30 mn)

Découverte de l’exposition Odette et Jean-Gabriel Domergue à Cannes.

Rens. 04 97 06 45 21

Villa Domergue 15 Avenue Fiesole, 06400 Cannes, France Cannes 06400 Mauvarre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497064490 https://www.cannes.com/fr/culture/musees-et-expositions/villa-domergue.html [{« type »: « link », « value »: « http://www.cannes.com »}] [{« link »: « mailto:centredartlamalmaison@ville-cannes.fr »}] Anciennement villa Fiesole, elle est réalisée en 1934 sur un terrain acquis au bas de la Californie par Jean-Gabriel Domergue. L’architecture de la villa et les jardins sont très influencés par le style italien.

Le peintre Jean-Gabriel Domergue conçoit le bâtiment et la décoration dans les moindres détails, tandis que son épouse, sculpteur, crée les jardins en terrasses, aménagés de bassins et de cascades. Jean-Gabriel Domergue décède en 1962 et Odette Maudrange-Domergue lègue la propriété à la Ville de Cannes en 1973.

Ce lieu magique est ouvert au public lors des expositions temporaires ou bien d’événements de prestige qui s’y déroulent généralement en été. La Villa Domergue est ouverte uniquement pendant les expositions de l’été.

visite libre ou commentée

@villedecannes