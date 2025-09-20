Villa du Gué-du-Berge Thouarcé Bellevigne-en-Layon

Villa du Gué-du-Berge Thouarcé Bellevigne-en-Layon samedi 20 septembre 2025.

Villa du Gué-du-Berge 20 et 21 septembre Thouarcé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T15:45:00+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T15:45:00+

La visite guidée par le propriétaire fera le tour du jardin entre la villa à l’Italienne et la Chapelle Saint Jean.

Ossian de la Réveillère-Lépaux se compose une propriété selon ses goûts italianisants et sa passion botaniste, sur le domaine d’un ancien prieuré dont il conserve la chapelle romane transformée en dépendance agricole. Il y accole une serre à deux niveaux. La demeure principale et la ferme du domaine sont édifiées en 1855 par l’architecte Edouard Moll, assisté de Gustave Tendron.

Thouarcé place du prieuré Bellevigne-en-Layon 49380 Thouarcé Maine-et-Loire Pays de la Loire Ossian de la Réveillère-Lépaux se compose une propriété selon ses goûts italianisants et sa passion botaniste, sur le domaine d’un ancien prieuré dont il conserve la chapelle romane transformée en dépendance agricole. Il y accole une serre à deux niveaux. La demeure principale et la ferme du domaine sont édifiées en 1855 par l’architecte Edouard Moll, assisté de Gustave Tendron.

La visite se propose de faire le tour commenté des extérieurs entre la villa italienne et la chapelle Saint Jean du XIe s. Réservation obligatoire à la salle du Parc au Neufbourg de Thouarcé

La visite guidée par le propriétaire fera le tour du jardin entre la villa à l’Italienne et la Chapelle Saint Jean.

DSP