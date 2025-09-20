Villa Eilenroc Villa Eilenroc Antibes

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La construction de la Villa Eilenroc a débuté en 1864 (pose de la 1ère pierre) pour un riche citoyen hollandais, Hugh-Hope Loudon, ancien gouverneur des Indes Néerlandaises et s’est achevée en 1867. Ce dernier a donné à la demeure le nom d’Eilenroc qui est l’anagramme du prénom de son épouse Cornélie. En 1927, le domaine est racheté par Louis Dudley Beaumont et son épouse Lady Helen Beaumont qui l’a modifié et partiellement aménagé dans un style Art Déco avant d’en faire don à la Ville en 1982. La prestigieuse demeure du Cap d’Antibes a bénéficié d’un très beau chantier de restauration de ses pièces de réception et de la suite Beaumont.

Un parc de 11 hectares entièrement créé de la main de l’homme sur une langue de rochers, une roseraie exceptionnelle, un jardin des senteurs à partir de plantes aromatiques.

Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville et les élèves de la formation des « Jardins de demain » du Campus Vert d’Azur, est né un jardin médiéval.

Le sentier du littoral permet d’effectuer une balade de 3,7 km entre la plage de la Villa Eilenroc et l’Anse de la Garoupe. Les promeneurs peuvent ainsi apprécier le panorama exceptionnel en longeant le Cap d’Antibes et la Villa ou effectuer une halte à la petite plage de l’Anse de l’Argent Faux (chaussures de marche conseillées).

Villa Eilenroc 460, Avenue Beaumont, Cap d’Antibes Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une demeure de prestige, son parc et ses jardins Journées Européennes du Patrimoine Antibes

©Ville d’AJLP