, Villa Godi Malinverni, Lugo di Vicenza

Samedi 6 juin, 08h30 Villa Godi Malinverni Vicenza

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Villa Godi Malinverni Via Andrea Palladio 44, vicenza (lugo di vicenza) Lugo di Vicenza 36030 Vicenza Veneto 0445860358 https://www.villagodi.com/ Villa Godi Malinverni, la première villa conçue par Andrea Palladio, a été construite entre 1538 et 1542 sur commande du comte Gerolamo Godi, l’un des aristocrates les plus riches et influents de la noblesse vicentine du XVIe siècle. Le complexe de la Villa Godi Malinverni et son parc romantique sont situés dans un cadre extraordinaire d’une grande valeur esthétique et historique pour tout le piémont vicentine : la colline de Lonedo, entre les municipalités de Lugo di Vicenza et Fara Vicentino (VI).

Le magnifique parc derrière la villa est entièrement visitable grâce au financement reçu dans le cadre de l’Appel PNRR (M1C3) Investissement 2.3 Programmes pour valoriser l’identité des lieux : parcs et jardins historiques financés par l’Union européenne – Next Generation EU.

©rebecca