Villa La Favorite Visite commentée JEP 2025 Centre-ville Hyères

Villa La Favorite Visite commentée JEP 2025

Centre-ville 11 Boulevard Chateaubriand Hyères Var

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite commentée dans le cadre des journées du Patrimoine.

Centre-ville 11 Boulevard Chateaubriand Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41

English :

Guided tour as part of the Heritage Days.

German :

Kommentierte Besichtigung im Rahmen der Tage des Kulturerbes.

Italiano :

Visita guidata nell’ambito delle Giornate del Patrimonio.

Espanol :

Visita guiada en el marco de las Jornadas del Patrimonio.

