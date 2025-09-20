Villa La Favorite Visite commentée JEP 2025 Centre-ville Hyères
Centre-ville 11 Boulevard Chateaubriand Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Visite commentée dans le cadre des journées du Patrimoine.
Centre-ville 11 Boulevard Chateaubriand Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41
English :
Guided tour as part of the Heritage Days.
German :
Kommentierte Besichtigung im Rahmen der Tage des Kulturerbes.
Italiano :
Visita guidata nell’ambito delle Giornate del Patrimonio.
Espanol :
Visita guiada en el marco de las Jornadas del Patrimonio.
