Villa Motte de Raphaël Galley / Parcours Art contemporain – Architecture -Design Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier Piacé

Villa Motte de Raphaël Galley / Parcours Art contemporain – Architecture -Design 18 et 19 octobre Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-19T14:30:00 – 2025-10-19T18:00:00

En 2012, le designer Raphaël Galley crée pour le village de Piacé un espace de jeu pour les enfants de 2 à 6 ans. « Œuvre praticable et clin d’œil à Corbu et à sa Villa Savoye, le préfabriqué à l’origine en bois reprend les principaux points de l’architecture de Le Corbusier : toit terrasse, pilotis, fenêtres en longueur etc. Elle vient tout juste d’être restaurée ! Venez la découvrir ainsi qu’une soixantaine d’autres œuvres installées à ciel ouvert (microarchitectures, installations, sculptures).

Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier est un centre d'art dédié à l'architecture, le design et l'art contemporain. Lieu de réflexion et de recherche sur le territoire et le patrimoine local, il est également un lieu de diffusion et de promotion de la création contemporaine. Il est situé à Piacé (entre Le Mans et Alençon), petit village de la Sarthe qui a fait l'objet dans les années 1930 d'un projet architectural de Le Corbusier (1887-1965) et Norbert Bézard (1896-1956). Une exposition raconte l'histoire de ce projet. Piacé le radieux invite également des artistes, architectes, designers à explorer les liens entre modernité et ruralité. Un parcours comptant une trentaine d'œuvres (micro-architectures, sculptures, installations etc.) est accessible toute l'année dans le village et la campagne avoisinante.

© Piacé le radieux