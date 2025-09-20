VILLA MOTTE DE RAPHAËL GALLEY Les enfants à l’honneur dans les sites Le Corbusier Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier Piacé

Les enfants à l’honneur dans les sites Le Corbusier 20 et 21 septembre Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T18:+

Les sites Le Corbusier ont choisi de mettre l’accent sur le jeune public pour ces Journées européennes du patrimoine. En 2012, le designer Raphaël Galley créait pour le village de Piacé un espace de jeu pour les enfants de 2 à 6 ans. « Œuvre praticable et clin d’œil à Corbu et à sa Villa Savoye, le préfabriqué à l’origine en bois reprend les principaux points de l’architecture de Le Corbusier : toit terrasse, pilotis, fenêtres en longueur etc. Il vient tout juste d’être restauré ! Venez le (re)découvrir au sein du parcours d’art contemporain, d’architecture et de design.

Programme des jep dans les sites Le Corbusier

https://sites-le-corbusier.org/2025/09/01/journees-europeennes-du-patrimoine-2025-dans-les-sites-le-corbusier/

photo Raphaël Galley, Villa Motte, 2012-2025 © Piacé le radieux

Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier 7 rue de l’Eglise 72170 Piacé Piacé 72170 Sarthe Pays de la Loire 02 43 33 47 97 https://www.piaceleradieux.com https://www.facebook.com/Piac%C3%A9-Le-Radieux-B%C3%A9zard-Le-Corbusier-392170900990423 [{« link »: « https://sites-le-corbusier.org/2025/09/01/journees-europeennes-du-patrimoine-2025-dans-les-sites-le-corbusier/ »}] Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier est un centre d’art dédié à l’architecture, le design et l’art contemporain. Lieu de réflexion et de recherche sur le territoire et le patrimoine local, il est également un lieu de diffusion et de promotion de la création contemporaine. Il est situé à Piacé (entre Le Mans et Alençon), petit village de la Sarthe qui a fait l’objet dans les années 1930 d’un projet architectural de Le Corbusier (1887-1965) et Norbert Bézard (1896-1956). Une exposition raconte l’histoire de ce projet. Piacé le radieux invite également des artistes, architectes, designers à explorer les liens entre modernité et ruralité. Un parcours comptant une quarantaine d’œuvres (micro-architectures, sculptures, installations etc.) est accessible toute l’année dans le village et la campagne avoisinante. Gare la plus proche : Vivoin

Piacé le radieux