Villa romaine des Grottes – Visite guidée avec l’archéologue, Villa romana delle Grotte, Portoferraio

Villa romaine des Grottes – Visite guidée avec l’archéologue Vendredi 12 juin, 18h00 Villa romana delle Grotte Livorno

Maximum 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00

Visite guidée avec l’archéologue

La villa des Grottes est aussi imposante avec ses structures et fascinante que l’histoire de sa vie et de ses fouilles.

La première fois que le site archéologique s’est imposé aux yeux des institutions chargées de la protection, c’était en 1901 : « …ces ruines sont importantes pour leur amplitude, puisqu’elles s’étendent du haut de la colline jusqu’à la mer et parce qu’elles constituent le souvenir le plus intéressant de l’époque romaine existant sur toute l’île d’Elbe ».

Chemin facile, chaussures adaptées. Réservation obligatoire : debora.a22789@icloud.com

Villa romana delle Grotte Le Grotte, 57037 Portoferraio ( LI) Portoferraio 57037 Livorno Toscana https://www.villaromanalegrotte.it [{« link »: « mailto:debora.a22789@icloud.com »}] Imposant complexe monumental romain de la fin du Ier siècle av. J.-C., donnant sur la mer. accessible à tous, grand parking réservé gratuit

JEA

©Roberto Ridi