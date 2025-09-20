Villa Romée Villa Romée Cannes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visites commentées SAMEDI et DIMANCHE (10h-12h30 / 14h30-17h)

La Villa Romée est inscrite au titre des monuments classés historiques et labellisée Patrimoine du XXe siècle.

Sans réservation, groupe de 10 personnes. Durée : 20mn, dernières visites 30 minutes avant la fermeture du midi et du soir.

Rens. : 04 93 48 65 01

Lignes de bus : 1, A, bus circuit patrimonial

Villa Romée 5 Esplanade du Golfe 06400 Cannes Cannes 06414 Vallon Provençal Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.architecture.com.fr Cette demeure, a été conçue puis construite en 1928 par l’architecte Georges-Henri Pingusson, représentant du « mouvement moderne ». Associé dans divers projets à Mallet-Stevens et à Le Corbusier, il réalise entre autres, l’hôtel Latitude 43 à Saint-Tropez (1931-32), le Mémorial des Martyrs de la Déportation à Paris (1961) et transmet sa foi dans l’architecture par l’enseignement et diverses publications. La Villa Romée est en rupture avec le style traditionnel de l’époque. L’architecte-ingénieur s’est inspiré de l’industrialisation naissante, des domaines de l’aviation et du nautisme. La terrasse en porte à faux est à elle seule une prouesse architecturale et technique. La rotonde, telle la proue d’un navire, face à la mer, est ouverte par trois longues baies verticales. La conception audacieuse de la Villa et sa signature lui ont valu d’être classée à l’inventaire des monuments historiques en 1994.

Visite commentée avec un architecte

