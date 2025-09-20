Villa Rothschild et jardins / Médiatheque Noailles Médiathèque Noailles Cannes

Villa Rothschild et jardins / Médiatheque Noailles Médiathèque Noailles Cannes samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Villa Rothschild

Visites libres SAMEDI (10h-18h) et DIMANCHE (14h-18h)

Visites commentées SAMEDI (10h-12h / 14h-17h) et DIMANCHE (14h-17h) sur l’aspect architectural de la villa et sur l’histoire de la famille Rothschild. Durée 45mn.

La Villa Rothschild et son parc sont classés Monuments historiques. La Villa a été réalisée en 1881 par l’architecte Charles Baron dans le style néo-classique pour la baronne Betty de Rothschild. Elle représente un des derniers vestiges de l’architecture de villégiature à Cannes de la Belle époque (1880-1914). Rens. 04 97 06 44 83

Lignes de bus : 1, 2, 7, 20 arrêt Médiathèque, bus circuit patrimonial

Jardins Villa Rothschild

Visites commentées SAMEDI (10h et 14h) et DIMANCHE (14h) avec un jardinier de la Direction des espaces verts. Durée 1h.

Réservation uniquement en ligne sur cannes.com

Rens. 04 89 82 24 40 (8h30-12h30 / 13h30-17h du lundi au vendredi).

Ligne de bus : 1, 2, bus circuit patrimonial. Réservation obligatoire

04 89 82 24 40 (8h30-12h30 / 13h30-17h du lundi au vendredi)

L'ensemble de propriétés, sur une desquelles se trouvait une villa Marie-Thérèse, a été acheté en janvier 1881 par la baronne douairière James de Rothschild qui résida à la villa Victoria voisine dès 1880. Elle fit entreprendre de grands terrassements et détruire la villa existante pour la remplacer par la nouvelle demeure, œuvre de l'architecte cannois Charles Baron. 35 domestiques en assuraient le fonctionnement. Elle fut confisquée à la famille Rothschild lors de la 2e guerre mondiale, utilisée comme Kommandantur, puis achetée en 1947 par la ville de Cannes.

visite libre et commentée

