Haute-Vienne

Villa Sport Plage 10 Rue Colonel du Garreau de La Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Début : 2025-07-07

fin : 2025-08-31

2025-07-07

Villa Sport à Saint-Yrieix-la-Perche vous accueille tout l’été en Haute-Vienne dans ses espaces aquatiques en plein air, pour des vacances actives et rafraîchissantes en famille ! Pentagliss, pataugeoire, bassins ludiques et structures gonflables garantissent rires et amusement à tous les âges. Des stages de natation encadrés permettent aux enfants comme aux adultes de progresser tout en s’amusant. L’espace bien-être permet de se ressourcer. Villa Sport est le lieu idéal pour se détendre, bouger et profiter des animations variées dans un cadre naturel au cœur du Limousin. Penser à demander le Pass été ou famille ! .

