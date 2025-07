Village afrolatino au Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-19 18:00:00

Cet été, le Puy-en-Velay prend des airs tropicaux pour une soirée explosive aux couleurs de l’Amérique Latine et des Caraïbes ! Rendez-vous le 19 juillet 2025, place de la Halle, à partir de 18h pour une soirée haute en couleurs et en saveurs !

place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 23 23 88

English :

This summer, Le Puy-en-Velay takes on tropical airs for an explosive evening of Latin American and Caribbean colors! Join us on July 19, 2025, at Place de la Halle, from 6pm for an evening of color and flavor!

German :

Diesen Sommer nimmt Le Puy-en-Velay tropische Züge an und veranstaltet einen explosiven Abend in den Farben Lateinamerikas und der Karibik! Treffpunkt: 19. Juli 2025, Place de la Halle, ab 18 Uhr für einen Abend voller Farben und Aromen!

Italiano :

Quest’estate, Le Puy-en-Velay assume un sapore tropicale per una serata esplosiva di musica latino-americana e caraibica! Unitevi a noi il 19 luglio 2025, in Place de la Halle, a partire dalle 18.00, per una serata all’insegna del colore e del sapore!

Espanol :

Este verano, Le Puy-en-Velay se llena de sabor tropical con una velada explosiva de música latinoamericana y caribeña Únase a nosotros el 19 de julio de 2025, Place de la Halle, a partir de las 18:00 horas, para disfrutar de una velada llena de color y sabor

