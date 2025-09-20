Village « Animations » Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Valenciennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+

Participez à différents ateliers et animations artistiques pour façonner des créations uniques et inédites aux couleurs du Musée.

Musée des Beaux-Arts de Valenciennes Valenciennes Place Gosset Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 03 27 09 62 50 https://musee.valenciennes.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

Élisa Christoffel