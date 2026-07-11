Village animé par les artisans et guerriers Le Pont Binot Esse
samedi 11 juillet 2026 · Le Pont Binot · Esse
Informations pratiques
Esse
Village animé par les artisans et guerriers
Le Pont Binot 2 Village gaulois Esse Charente
Tarif : 5 – 5 – EUR
de 6 à 11 ans Gratuit pour les moins de 6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-09
Visitez Coriobona en immersion totale au 1er siècle avant notre ère. Ainsi, vous découvrirez l’oppidum auprès des artisans et des guerriers qui vous proposeront de nombreuses démonstrations de forge, poterie, tissage, menuiserie, vannerie, …
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Le Pont Binot 2 Village gaulois Esse 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 63 64 58 contact@gaulois-esse.fr
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English :
Take a trip back in time to the 1st century B.C. at Coriobona. You’ll explore the oppidum alongside artisans and warriors who will offer numerous demonstrations of blacksmithing, pottery, weaving, carpentry, basket weaving, and more.
L’événement Village animé par les artisans et guerriers Esse a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Charente Limousine
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