Village animé par les artisans et les guerriers Esse

Village animé par les artisans et les guerriers

2 Village Gaulois Le Pont Binot Esse Charente

Tarif : 8 – 8 – EUR

+ de 12 ans

Début : Lundi 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

2025-07-12

Dominant la vallée de l’Issoire, sur une colline ombragée se dresse Coriobona, fondation de la troupe, reconstitution grandeur nature d’un village gaulois fortifié du 1er siècle av. J-C.

2 Village Gaulois Le Pont Binot Esse 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 63 64 58 contact@gaulois-esse.fr

English :

Overlooking the Issoire valley, on a shady hill, stands Coriobona, the troupe?s foundation, a life-size reconstruction of a fortified Gallic village from the 1st century BC.

German :

Über dem Issoire-Tal erhebt sich auf einem schattigen Hügel Coriobona, die Gründung der Truppe, eine lebensgroße Rekonstruktion eines befestigten gallischen Dorfes aus dem 1. Jahrhundert v. Chr..

Italiano :

Sulla valle dell’Issoire, su una collina ombreggiata, si trova Coriobona, la fondazione della troupe, una ricostruzione a grandezza naturale di un villaggio gallico fortificato del I secolo a.C.

Espanol :

Con vistas al valle del Issoire, en una colina sombreada se alza Coriobona, la fundación de la compañía, una reconstrucción a tamaño real de una aldea gala fortificada del siglo I a.C.

