Village animé par les artisans et les guerriers Le Pont Binot Esse

Village animé par les artisans et les guerriers

Le Pont Binot Le Pont Binot village gaulois Coriobona Esse Charente

Tarif : 8 – 8 – EUR

à partir de 9 adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Dominant la vallée de l’Issoire, sur une colline ombragée, se dresse Coriobona, village gaulois fortifié du premier siècle avant notre ère.

Vous sillonnerez le village à la découverte des différentes constructions, agricoles ou artisanales.

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Le Pont Binot Le Pont Binot village gaulois Coriobona Esse 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 63 64 58 contact@gaulois-esse.fr

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English :

Overlooking the Issoire valley, on a shady hill, stands Coriobona, a fortified Gallic village dating from the first century BC.

Stroll through the village, discovering its various buildings, both agricultural and artisanal.

L’événement Village animé par les artisans et les guerriers Esse a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Charente Limousine