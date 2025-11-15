Village anti gaspi à Paridis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 10:00 – 19:00

Gratuit : oui En famille

1er des deux villages d’animations sur l’anti gaspi alimentaire proposés par Nantes Métropole, dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets.Ce samedi 15 novembre de 10h à 19h, rendez-vous en place centrale de la galerie commerciale de ParidisTrier ses déchets c’est bien, mais éviter le gaspillage c’est encore mieux !Au programme : des animateurs vous accueillent pour perfectionner votre cuisine zéro gaspi ; « vélomixer » votre smoothie à partir de fruits et légumes abimés, mais toujours délicieux ; fabriquer votre « bee wrap » sur place en 3 min, cet emballage durable pratique et malin ; profiter de nombreuses astuces pour allonger la durée de vie de vos aliments et jouer pour transformer un déchet alimentaire en ressource !Connaître les secrets pour bien réussir son compost, limiter au maximum le gaspillage alimentaire et répondre à toutes vos questions.Des animations ludiques, pratiques et gratuites pour toute la famille !

Nantes 44300