Village Archéo’, DRAC Grand Est, site Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Village Archéo’ Samedi 19 septembre, 10h00 DRAC Grand Est, site Châlons-en-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans la peau d’un archéologue : deux ateliers, pour petits et grands, sont proposés au village de l’archéologie organisé au sein de la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, site de Châlons-en-Champagne, ancien abattoir de la ville au XIXe siècle.

Le Service régional de l’archéologie de la DRAC Grand Est et l’INRAP animeront l’atelier de fouille et l’archéomaquette, avec le soutien des musées de Châlons-en-Champagne.

DRAC Grand Est, site Châlons-en-Champagne 3 faubourg Saint-Antoine, 51037, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03.26.70.36.50 https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-grand-est/DRAC [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Les services de la DRAC Grand Est, site de Châlons-en-Champagne, occupent le site d’un ancien abattoir au milieu du XIXe siècle. Un grand soin a été apporté à la construction, à la décoration et à l’ordonnancement de ces bâtiments techniques. Conformément aux constructions traditionnelles de la Marne, les murs en craie sont isolés du sol par un soubassement de meulière. Les entourages de baies sont en brique et les couvertures en tuile mécanique.

Dans la peau d’un archéologue : deux ateliers, pour petits et grands, sont proposés au village de l’archéologie organisé au sein de la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, site de…

Vue du sol de la salle du chapitre, abbaye de Chéhéry à Châtel-Chénéry (Ardennes), fouille programmée dirigée par Érica Gaugé, campagne 2025, SRA Châlons-en-Champagne, DRAC Grand Est, photo par Guillaume Gutel pour la DRAC Grand Est.