Village archéo Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Pierre-de-Bresse

Village archéo

Écomusée de la Bresse bourguignonne 5T, Avenue de la gare, château départemental Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie (JEA), plongez au cœur du passé lors d’une journée festive

et éducative où petits et grands pourront découvrir les méthodes et métiers de l’archéologie à travers des animations variées.

Expériences interactives bacs de fouilles, atelier de mouture, démonstrations de savoir-faire anciens,

visite guidée de l’exposition, etc.

Buvette de l’Écomusée Boissons et douceurs sucrées. .

Écomusée de la Bresse bourguignonne 5T, Avenue de la gare, château départemental Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Village archéo

L’événement Village archéo Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)