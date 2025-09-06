Village associatif à la Place Jean Moulin et au Palais des Sports. Château-Thierry

Village associatif à la Place Jean Moulin et au Palais des Sports. Château-Thierry samedi 6 septembre 2025.

Village associatif à la Place Jean Moulin et au Palais des Sports.

Château-Thierry Aisne

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:30:00

2025-09-06

Cette année, le village associatif se déroulera le samedi 6 septembre 2054, de 10h à 17h30, sur la place Jean Moulin et au Palais des Sports !

Depuis 2009, Château-Thierry organise chaque année son village associatif afin de présenter et célébrer les associations et les bénévoles qui œuvrent quotidiennement au service de l’intérêt général.

Avec plus de 300 associations répertoriées, la Ville bénéficie en effet d’un tissu associatif très développé et actif.

Cet évènement gratuit et ouvert à tous est l’occasion pour les habitants de venir à la découverte et à la rencontre des nombreuses associations castelles culture, sport, solidarité ou citoyenneté, il y en a pour tous les goûts !

Dès 10h, retrouvez des animations sur les stands des associations

Les Trains miniatures de l’Omois présenteront une machine à vapeur

Les Restos du coeur vous feront un tour historique de l’associations et des activités

Les Archers de Château-Thierry et de Brasles vous proposeront une démonstration et découverte du tir à l’arc

Le Courbyz show Picardie vous recevra pour un atelier maquillage, coiffure et photo

Fast Train vous jouera quelques morceaux de guitare acoustique et électrique

Le FabLab vous fera découvrir l’impression 3D et la fraiseuse numérique.

Le Modèle Club de Château-Thierry vous proposera un simulateur de vol sur PC.

Addiction Alcool Vie Libre vous fera tester un parcours avec lunette alcoolémie.

Espoir fait vivre vous présentera les photos de leurs activités.

Le Club de Tarot de l’Omois vous invitera à jouer au tarot.

Le Scrabble Duplicate Castel vous proposera une démonstration de scrabble en duplicate.

Voir autrement vous fera découvrir des jeux de société adaptés aux mal-voyants et un parcours yeux bandés avec canne connectée.

Château Bienvenue vous présentera une exposition et démonstration de dentelle-patchwork, ainsi que des jeux de société.

Ciné-Villages vous accueillera pour des ateliers informatiques.

Lire et Faire Lire vous proposera une petite bibliothèque.

La Médiathèque Jean Macé vous offrira des lectures et des jeux.

Bochages Productions Les peintres de la plaine vous feront une démonstration de peinture et de crayon de couleur.

Le Badminton Club de Château-Thierry mettra à disposition un filet et des raquettes.

Le Hand Ball Club de Château-Thierry vous initiera au handball.

Le Château-Thierry Volley-Ball vous fera découvrir le volley-ball.

Les Amis cavaliers de Crézancy vous proposeront de prodiguer des soins aux poneys.

Le Château-Thierry Basket-Ball mettra à disposition un panier de basket.

Le Twirling Club de Château-Thierry / Charly vous proposera une animation et une démonstration de twirling-bâton.

Yang-Chen-Fu vous fera une démonstration de Tai-chi et de Qi gong.

Castel Handisport vous fera découvrir le basket fauteuil en 3 contre 3.

Le Club sportif de tir Le Mousquet vous proposera du tir à la carabine laser.

Un carré de démonstration sera mis en place avec

10h La Ronde de capoeira par le Club de capoeira de Château-Thierry

10h30 Démonstration d’escrime par le Cercle d’escrime de Château-Thierry

11h Démonstration de danse par Dance’ART

11h30 Percussion portugaise avec Bombos do Castel

12h Remise de médaille du Service Départemental de la Jeunesse de l’Engagement et des Sports

Restauration et buvette par les associations Aux amis des Coop et le Photo club arc-en-ciel

14h Démonstration de danse et de fitness avec Feeling Dance

14h30 Karaté, Krav Maga et Kung Fu avec Kanazawa Karate Do

15h15 Démonstration de twirling-bâton par le Twirling Club Château-Thierry / Charly

15h45 Démonstration de pickleball par le Tennis Club de Château-Thierry

16h15 Défilé avec le Courbyz show Picardie

Venez nombreux pour découvrir et participer à ces activités variées et enrichissantes !

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 84 86 08

