Village Bio du Macellum – Metz, Jardins de l’Esplanade 57000 METZ, Metz
Village Bio du Macellum – Metz, Jardins de l’Esplanade 57000 METZ, Metz samedi 6 juin 2026.
Village Bio du Macellum – Metz 6 et 7 juin Jardins de l’Esplanade 57000 METZ Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Une immersion au cœur du monde agricole
Pour cette 5ᵉ édition, la Ville de Metz transforme l’Esplanade en un espace champêtre et convivial de 7 500 m², accueillant plus de 25 exposants.
Le Village Bio : au cœur du Printemps Bio
Organisé par les Bio de Moselle, le Village Bio est l’un des temps forts du Macellum. Il propose des animations pédagogiques, gourmandes et engagées pour découvrir l’agriculture biologique autrement.
Espace lait bio
- Une vache à traire en bois (pour une expérience immersive)
- Un jeu de plateau ludopédagogique pour comprendre le fonctionnement d’une ferme laitière bio
- Dégustations de lait avec la présence de Biolait
Espace culinaire (samedi uniquement)
11h – 12h30 : Démonstration culinaire avec Paul Fabuel (Restaurant gastronomique Le Jardin de Bellevue)
Produits à l’honneur : légumineuses et légumes
13h – 15h : Atelier lactofermentation avec La Conserverie Locale
Espace animations
Roue de la Bio : apprendre en s’amusant
Grainothèque : jeu de reconnaissance des céréales et oléoprotéagineuses cultivées en Moselle
Animation apiculture bio + vente de miel
♻️ Jeux sur la consommation responsable
️ Entre deux animations, profitez d’un moment convivial avec des produits 100% bio local :
Crêpes sucrées
Jus de pomme
Bière artisanale
Pour plus d’informations :
gab57@biograndest.org
Jardins de l’Esplanade 57000 METZ 57000 METZ Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est [{« link »: « mailto:gab57@biograndest.org »}]
La Ville de Metz vous donne rendez-vous pour un voyage unique dans le monde agricole. Le Macellum revient pour une 5ᵉ édition sous le signe du partage, du bio et du respect du bien-être animal ! Macellum animations
Ville de Metz
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