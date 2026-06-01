Village Bio du Macellum – Metz, Jardins de l’Esplanade 57000 METZ, Metz

Village Bio du Macellum – Metz 6 et 7 juin Jardins de l’Esplanade 57000 METZ Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Une immersion au cœur du monde agricole

Pour cette 5ᵉ édition, la Ville de Metz transforme l’Esplanade en un espace champêtre et convivial de 7 500 m², accueillant plus de 25 exposants.

Le Village Bio : au cœur du Printemps Bio

Organisé par les Bio de Moselle, le Village Bio est l’un des temps forts du Macellum. Il propose des animations pédagogiques, gourmandes et engagées pour découvrir l’agriculture biologique autrement.

Espace lait bio

Une vache à traire en bois (pour une expérience immersive)

Un jeu de plateau ludopédagogique pour comprendre le fonctionnement d’une ferme laitière bio

Dégustations de lait avec la présence de Biolait

Espace culinaire (samedi uniquement)

11h – 12h30 : Démonstration culinaire avec Paul Fabuel (Restaurant gastronomique Le Jardin de Bellevue) ‍

Produits à l’honneur : légumineuses et légumes

13h – 15h : Atelier lactofermentation avec La Conserverie Locale

Espace animations

Roue de la Bio : apprendre en s’amusant

Grainothèque : jeu de reconnaissance des céréales et oléoprotéagineuses cultivées en Moselle

Animation apiculture bio + vente de miel

♻️ Jeux sur la consommation responsable

️ Entre deux animations, profitez d’un moment convivial avec des produits 100% bio local :

Crêpes sucrées

Jus de pomme

Bière artisanale

Pour plus d’informations :

gab57@biograndest.org

Jardins de l’Esplanade 57000 METZ 57000 METZ Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est [{« link »: « mailto:gab57@biograndest.org »}]

La Ville de Metz vous donne rendez-vous pour un voyage unique dans le monde agricole. Le Macellum revient pour une 5ᵉ édition sous le signe du partage, du bio et du respect du bien-être animal ! Macellum animations

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