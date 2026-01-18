Village chinois du nouvel an 2026 Hippodrome de Pau Pau

Village chinois du nouvel an 2026

Hippodrome de Pau 1 Avenue des Martyrs du Pont Long Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Le Village chinois propose une immersion culturelle autour de 10 trésors emblématiques de la culture chinoise.

Tout au long de la journée, le public pourra découvrir l’opéra de Pékin, les arts martiaux chinois, la calligraphie, la soie et la broderie, la cérémonie du thé, le jeu de go, la porcelaine, la médecine traditionnelle chinoise et le découpage du papier, à travers démonstrations, ateliers et temps d’échange. .

Hippodrome de Pau 1 Avenue des Martyrs du Pont Long Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 84 34 22 61 okydee64@gmail.com

