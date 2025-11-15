Village Climat Déclic Les Ateliers des Capucins Brest

Village Climat Déclic

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

C’est l’occasion unique de rencontrer les acteurs du territoire engagés pour le climat. L’objectif est de sensibiliser aux enjeux de sobriété et de transition énergétique autour de sept pôles thématiques !

Des défis ludiques animés par Ronan Le Fur et un spectacle poétique Des Jardins et des Hommes tout est réuni pour avoir mille idées pour préserver la biodiversité et le climat. .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

