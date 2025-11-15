Village Climat Déclic Les Ateliers des Capucins Brest
Village Climat Déclic Les Ateliers des Capucins Brest samedi 15 novembre 2025.
Village Climat Déclic
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
2025-11-15
C’est l’occasion unique de rencontrer les acteurs du territoire engagés pour le climat. L’objectif est de sensibiliser aux enjeux de sobriété et de transition énergétique autour de sept pôles thématiques !
Des défis ludiques animés par Ronan Le Fur et un spectacle poétique Des Jardins et des Hommes tout est réuni pour avoir mille idées pour préserver la biodiversité et le climat. .
