Village Colombier, place du colombier, Dédalle, Rennes

Informations pratiques

Village Colombier Vendredi 10 juillet, 14h00 place du colombier, Dédalle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T14:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T14:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00

Tout au long de l’après-midi, le PHAKT, la Tour d’Auvergne et les différentes associations du quartier organisent un après-midi très animé.

Au programme :

Spectacles, activités sportives, goûter, exposition… et bien d’autres surprises !

place du colombier, Dédalle 25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Village Colombier : une journée festive et animée !

Franck Hamon / Rennes Ville et Métropole