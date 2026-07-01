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Village Colombier, place du colombier, Dédalle, Rennes

vendredi 10 juillet 2026 · place du colombier, Dédalle · Rennes

Village Colombier, place du colombier, Dédalle, Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
place du colombier, Dédalle
Adresse
25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Village Colombier Vendredi 10 juillet, 14h00 place du colombier, Dédalle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T14:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T14:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00

Tout au long de l’après-midi, le PHAKT, la Tour d’Auvergne et les différentes associations du quartier organisent un après-midi très animé.
Au programme :
Spectacles, activités sportives, goûter, exposition… et bien d’autres surprises !

place du colombier, Dédalle 25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Village Colombier : une journée festive et animée !

Franck Hamon / Rennes Ville et Métropole

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