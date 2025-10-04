Village d’Artistes Salle Mairie Sports Labenne

Salle Mairie Sports Place de la République Labenne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

5ème édition pour l’exposition Village d’artistes organisée par le Collectif Les Z’Arts Océan avec le soutien de la Commune les 4 et 5 octobre.

Ce week-end sera placé sous le signe de la création, de la convivialité et de la diversité artistique peinture, photographie, mosaïque, sculpture… .

Salle Mairie Sports Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 culture@ville-labenne.fr

English : Village d’Artistes

5th edition of the Village d?artistes exhibition organized by the Collectif Les Z?Arts Océan with the support of the Commune on October 4 and 5.

German : Village d’Artistes

5. Ausgabe der Ausstellung Village d’artistes, die vom Collectif Les Z?Arts Océan mit Unterstützung der Gemeinde am 4. und 5. Oktober organisiert wurde.

Italiano :

quinta edizione della mostra Village d’artistes, organizzata dal Collectif Les Z?Arts Océan con il sostegno del Comune il 4 e 5 ottobre.

Espanol : Village d’Artistes

5ª edición de la exposición Village d’artistes organizada por el Collectif Les Z’Arts Océan con el apoyo del Ayuntamiento los días 4 y 5 de octubre.

