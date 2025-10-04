Village d’Artistes Salle Mairie Sports Labenne
Village d’Artistes Salle Mairie Sports Labenne samedi 4 octobre 2025.
Village d’Artistes
Salle Mairie Sports Place de la République Labenne Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-05 19:00:00
Date(s) :
2025-10-04
5ème édition pour l’exposition Village d’artistes organisée par le Collectif Les Z’Arts Océan avec le soutien de la Commune les 4 et 5 octobre.
Ce week-end sera placé sous le signe de la création, de la convivialité et de la diversité artistique peinture, photographie, mosaïque, sculpture… .
Salle Mairie Sports Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 culture@ville-labenne.fr
English : Village d’Artistes
5th edition of the Village d?artistes exhibition organized by the Collectif Les Z?Arts Océan with the support of the Commune on October 4 and 5.
German : Village d’Artistes
5. Ausgabe der Ausstellung Village d’artistes, die vom Collectif Les Z?Arts Océan mit Unterstützung der Gemeinde am 4. und 5. Oktober organisiert wurde.
Italiano :
quinta edizione della mostra Village d’artistes, organizzata dal Collectif Les Z?Arts Océan con il sostegno del Comune il 4 e 5 ottobre.
Espanol : Village d’Artistes
5ª edición de la exposición Village d’artistes organizada por el Collectif Les Z’Arts Océan con el apoyo del Ayuntamiento los días 4 y 5 de octubre.
L’événement Village d’Artistes Labenne a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI LAS