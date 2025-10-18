Village d’automne viking Rue du Dessous des Bois Vittefleur

Village d’automne viking

Rue du Dessous des Bois Lac de Caniel Vittefleur Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Village d’automne viking au Lac de Caniel

> Samedi 18 octobre 14h-21h30

Graines de Viking, atelier toutes les 30 minutes de 14h30 à 16h30

Attrape rêves, plusieurs ateliers durée de 20/25 minutes de 16h45 à 18h30

Quizz musical de 18h30 à 19h30

Concert Viking avec la chanteuse Marina LYS de 19h30 à 21h30

> Dimanche 19 octobre 10h-18h

Graines de Viking, atelier toutes les 30 minutes de 10h à 12h30

Chamboule tout Viking de 14h à 16h

Atelier création amulette Viking de 16h30 à 18h

Fresque Viking en libre accès à l’intérieur de la plaine de jeux

Tout public, entrée libre .

Rue du Dessous des Bois Lac de Caniel Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63

