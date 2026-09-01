Village d’automne viking Rue du Dessous des Bois Vittefleur

Informations pratiques

Vittefleur

Village d’automne viking

Rue du Dessous des Bois Lac de Caniel Vittefleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Le village d’automne viking s’installe pour la 3ème année au Lac de Caniel

> Samedi 17 octobre, ouverture du village de 14h à 19h

14h30 et 17h Conteur les Histoires de Floki, bal d’histoires d’époque

16h Spectacle Wings of fire avec la troupe Les Saltimbanques de l’Impossible (Torches, cracheurs de feu, etc…)

L’après-midi déambulation de Marina Lys, chanteuse, voyage musical hors du temps univers viking + concert à 18h

> Dimanche 18 octobre, ouverture du village de 10h à 18h

11h et 14h30 Conteur les Histoires de Floki, bal d’histoires d’époque

16h Spectacle Wings of fire avec la troupe Les Saltimbanques de l’Impossible (Torches, cracheurs de feu, etc…)

Marché des producteurs locaux, village viking avec cuisine médiévale, tissage, tatouage, maquillage…

Restauration sur place.

Tout public, entrée libre .

Rue du Dessous des Bois Lac de Caniel Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63

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English : Village d’automne viking

L’événement Village d’automne viking Vittefleur a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre