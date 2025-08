Un spectacle de cirque absurde et acrobatique dans une yourte Village de Cirque Paris

Un spectacle de cirque absurde et acrobatique dans une yourte Village de Cirque Paris vendredi 12 septembre 2025.

Si c’est sûr c’est pas peut-être / Cie Takakrôar

1h · Tout public, à partir de 6 ans

Entre musique, cirque, théâtre, élucubrations

hautement philosophiques et avec beaucoup d’humour et de tendresse, Si

c’est sûr c’est pas peut-être ouvre un espace où l’on peut ralentir,

douter, prendre soin.

Entre les certitudes imposées et les

hésitations nécessaires, ce spectacle explore la fragilité, celle qui

nous traverse tous, et la manière dont on se porte les uns les autres. À

travers une écriture scénique dynamique, un langage physique engagé et

une dose d’humour décalé, Louison Lelarge, Charly Sanchez, Dimitri

Lemaire et Madeg Menguy nous plongent dans une succession de situations

absurdes et poétiques où le doute devient moteur de jeu et de

réflexion. Avec douceur et tendresse, entre gestes suspendus et élans

joyeux, les corps se soutiennent, se relèvent, s’accordent. La musique y

tisse des liens invisibles, y porte les silences et souligne les élans.

Une danse des mots et des sons où la prise en charge de l’autre devient

une évidence, un jeu, une nécessité.

« On a vraiment été touché par cette proposition aussi farfelue que bienveillante ».

Léna Martinelli – Les trois coups

. . .

> Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du festival Village de cirque #21, voir toute la programmation ici

ACCÈS

Pelouse de Reuilly, Paris 12

Tram T3a / Métro 8 – Porte Dorée, sortie 6 + 10min à pied

Entrée par la place du Cardinal Lavigerie

Pas d’accès voitures (boulevard des Maréchaux entre Porte de Charenton et Porte Dorée)

INFOS

Parking à vélos disponible

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Environnement safe et vigilant

Bar et restauration tout au long du festival !

Ils sont 4 à nous accueillir sous leur yourte pour nous parler de sujets importants dont tout le monde se fout. Et réciproquement.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 12h00 à 13h00

Le samedi 20 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

Le jeudi 18 septembre 2025

de 19h00 à 20h00

Le mercredi 17 septembre 2025

de 16h30 à 17h30

Le dimanche 14 septembre 2025

de 11h30 à 12h30

Le samedi 13 septembre 2025

de 16h30 à 17h30

Le vendredi 12 septembre 2025

de 19h00 à 20h00

payant

De 12 à 18 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-12T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-21T16:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-12T19:00:00+02:00_2025-09-12T20:00:00+02:00;2025-09-13T16:30:00+02:00_2025-09-13T17:30:00+02:00;2025-09-14T11:30:00+02:00_2025-09-14T12:30:00+02:00;2025-09-17T16:30:00+02:00_2025-09-17T17:30:00+02:00;2025-09-18T19:00:00+02:00_2025-09-18T20:00:00+02:00;2025-09-20T16:00:00+02:00_2025-09-20T17:00:00+02:00;2025-09-21T12:00:00+02:00_2025-09-21T13:00:00+02:00

Village de Cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/si-cest-s%C3%BBr-cest-pas-peut-%C3%AAtre-cie-takakr%C3%B4ar +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR