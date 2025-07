Des ateliers pour créer des carnets au festival Village de cirque Village de cirque Paris

Des ateliers pour créer des carnets au festival Village de cirque Village de cirque Paris samedi 13 septembre 2025.

> Au choix, réservez pour 1h ou pour tout l’après-midi !

Gratuit • sur réservation

Choisissez les matériaux, tissez, collez, assemblez et repartez avec un objet qui vous ressemble.

Collage,

dessin, écriture… tout est possible. Pour celleux qui préfèrent écrire

et décorer que fabriquer, des carnets sont déjà prêts !

Laissez libre cours à votre imagination.

Matériel disponible sur place, mais n’hésitez pas à apporter le vôtre si vous en avez envie.

ACCÈS

Pelouse de Reuilly, Paris 12

Tram T3a / Métro 8 – Porte Dorée, sortie 6 + 10min à pied

Entrée par la place du Cardinal Lavigerie

Pas d’accès voitures (boulevard des Maréchaux entre Porte de Charenton et Porte Dorée)

INFOS

Parking à vélos disponible

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Environnement safe et vigilant

Bar et restauration tout au long du festival !

Une après-midi pour fabriquer de toute pièce un carnet.

Le samedi 20 septembre 2025

de 14h00 à 16h00

Le samedi 13 septembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/ateliers-diy-carnets-magiques +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR