Un atelier cirque aérien pour adultes sous chapiteau Village de Cirque Paris dimanche 14 septembre 2025.

Adultes à partir de 16 ans

Avec les artistes du collectif Cirque Fier·e·s

Proche

du sol pour commencer ou bien plus haut pour les plus aguerri·es,

expérimentez les sensations liées à l’apesanteur, à l’envol et au vide.

Les aériens sont également un très bon outil pour développer la confiance en soi.

Les artistes du Cirque Fièr·e·s seront

là pour vous guider, vous aider et vous initier à différentes techniques

dans une ambiance sécurisante et bienveillante.

Venez vivre l’expérience sous chapiteau au Village de cirque !

ACCÈS

Pelouse de Reuilly, Paris 12

Métro 8 / Tram T3a – Porte Dorée, sortie 6 + 10min à pied

Entrée par la place du Cardinal Lavigerie

Pas d’accès voitures (boulevard des Maréchaux entre Porte de Charenton et Porte Dorée)

INFOS

Parking à vélos disponible

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Environnement safe et vigilant <3

Bar et restauration tout au long du festival avec Le Cirke !

Que vous ayez envie d’essayer ou que vous souhaitiez reprendre une activité circassienne, cet atelier est fait pour vous !

Le dimanche 14 septembre 2025

de 11h00 à 12h30

payant

20 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Village de Cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/ateliers-cirque-a%C3%A9rien-adultes +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR