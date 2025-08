Un atelier cirque pour les 7-12 ans sous chapiteau Village de Cirque Paris

Un atelier cirque pour les 7-12 ans sous chapiteau Village de Cirque Paris mercredi 17 septembre 2025.

Accompagné·es par Océane Maignan-Watson, artiste et pédagogue du cirque, les enfants partiront à la

découverte des arts du cirque et vivront une aventure artistique et

joyeuse au sein d’un groupe.

L’univers du cirque propose un

vaste espace de liberté et de magie où chacun·e peut exprimer sa

créativité et trouver sa place. Le cirque, c’est aussi partager tous·tes

ensemble, s’écouter, se faire confiance et s’entraider.

Cet atelier s’inscrit dans la programmation du Village de Cirque #21.

Voir toute la programmation ici.

ACCÈS

Pelouse de Reuilly, Paris 12

Tram T3a / Métro 8 – Porte Dorée, sortie 6 + 10min à pied

Entrée par la place du Cardinal Lavigerie

Pas d’accès voitures (boulevard des Maréchaux entre Porte de Charenton et Porte Dorée)

INFOS

Parking à vélos disponible

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Environnement safe et vigilant

Bar et restauration tout au long du festival !

Découverte des arts du cirque : acrobaties, portés, jonglage, équilibres.

Le mercredi 17 septembre 2025

de 14h30 à 16h00

payant

18 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Village de Cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/atelier-cirque-7-12-ans +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR