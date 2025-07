Un cabaret sous chapiteau avec le Cirque Queer Village de Cirque Paris

Un cabaret sous chapiteau avec le Cirque Queer Village de Cirque Paris jeudi 18 septembre 2025.

Cabaret 1h30 + DJ set 1h

Les artistes se succèdent, s’accompagnent, s’enchevêtrent dans une

ambiance sombre et joyeuse, lumineuse et décadente, passant en revue

toutes leurs vies possibles. Les vies subies, les vies fantasmées, les

vies sublimées, les vies sacrifiées, les vies volées, les vies colères

et les vies lumières.

Le Cirque Queer vous invite dans son salon sulfureux, et se laisse voir sous un jour nouveau. Venez partager un bout de nuit, un bout de vie, avec elles et eux.

+ Représentations suivies d’un DJ SET !

Enfilez votre habit de lumière (ou de gouttière) et venez danser !

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de Cirque #21

Voir toute la programmation ici

ACCÈS

Pelouse de Reuilly, Paris 12

Tram T3a / Métro 8 – Porte Dorée, sortie 6 + 10min à pied

Entrée par la place du Cardinal Lavigerie

Pas d’accès voitures (boulevard des Maréchaux entre Porte de Charenton et Porte Dorée)

INFOS

Parking à vélos disponible

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Environnement safe et vigilant

Bar et restauration tout au long du festival !

Une troisième année avec le Cirque Queer au festival Village de cirque ! La compagnie enfile son costume de nuit et revient avec un cabaret néo-traditionnel alliant cirque aérien, musique live et poésie.

Le samedi 20 septembre 2025

de 21h00 à 23h30

Le vendredi 19 septembre 2025

de 21h00 à 23h30

Le jeudi 18 septembre 2025

de 21h00 à 23h30

payant

De 12 à 24 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Village de Cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/il-ny-a-pas-que-les-chattes-qui-ont-9-vies-cirque-queer +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR