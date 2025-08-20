Village de Griotte La marmotte Rue des Champs Elysées Guillestre

Début : Jeudi 2025-08-20

fin : 2025-08-21

2025-08-20

Sous le regard attentif de Stéphanie, construisons ensemble le village de Griotte!

Rue des Champs Elysées Jardin de la plantation Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

Under Stéphanie’s watchful eye, let’s build Griotte’s village together

German :

Unter Stephanies wachsamen Augen bauen wir gemeinsam das Dorf Griotte!

Italiano :

Sotto l’occhio vigile di Stéphanie, costruiamo insieme il villaggio di Griotte!

Espanol :

Bajo la atenta mirada de Stéphanie, ¡construyamos juntos el pueblo de Griotte!

L’événement Village de Griotte La marmotte Guillestre a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras