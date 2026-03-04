Village de la francophonie, Institut français de Hongrie, Budapest

Village de la francophonie Vendredi 20 mars, 14h00 Institut français de Hongrie

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T14:00:00+01:00 – 2026-03-20T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T14:00:00+01:00 – 2026-03-20T19:00:00+01:00

Venez au nouveau rendez-vous festif et francophone de l’Institut français ouvert à toutes et à tous !

Le 20 mars, pour la Journée internationale de la Francophonie, venez flâner dans tous les espaces de l’Institut français qui se transforment en un village plein de découvertes : concerts, rencontres, visites, projections, cinéma, dégustations et échanges en français !

Entrée libre et gratuite. Pour tout le monde : francophones ou non, apprenants, amoureux du français ou simples curieux !

De 14h à 19h : explorez, testez, goûtez !

Promenez-vous d’un espace à l’autre et composez votre après-midi :

Centre de langues : découverte des cours de français.

Mezzanine : Concerts francophones & scène ouverte.

Verrière : Café des langues, discussions, jeux.

Salle Gustave Eiffel : Exposition immersive, réalité virtuelle & jeux vidéo.

Hall : Dégustations venues du monde francophone.

Auditorium : Courts métrages.

Médiathèque : Exposition belge Neuvième Art Nouveau.

Librairie Prélude : Découverte littéraire.

Le Café des langues vous attend !

Envie de s’immerger et de parler français autrement ? De rencontrer de nouvelles personnes, d’entendre des accents différents et d’échanger librement ?

Installez-vous au café de l’Institut : ici, on discute, on partage, on voyage !

On vous attend nombreux !

Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous écrire : info@inst-france.hu

Institut français de Hongrie 1011 BUdapest Fõ utca 17 Budapest 1011 Buda [{« link »: « mailto:info@inst-france.hu »}]

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie