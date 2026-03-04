Village de la francophonie, Institut français de Hongrie, Budapest
Entrée libre et gratuite
Venez au nouveau rendez-vous festif et francophone de l’Institut français ouvert à toutes et à tous !
Le 20 mars, pour la Journée internationale de la Francophonie, venez flâner dans tous les espaces de l’Institut français qui se transforment en un village plein de découvertes : concerts, rencontres, visites, projections, cinéma, dégustations et échanges en français !
Entrée libre et gratuite. Pour tout le monde : francophones ou non, apprenants, amoureux du français ou simples curieux !
De 14h à 19h : explorez, testez, goûtez !
Promenez-vous d’un espace à l’autre et composez votre après-midi :
- Centre de langues : découverte des cours de français.
- Mezzanine : Concerts francophones & scène ouverte.
- Verrière : Café des langues, discussions, jeux.
- Salle Gustave Eiffel : Exposition immersive, réalité virtuelle & jeux vidéo.
- Hall : Dégustations venues du monde francophone.
- Auditorium : Courts métrages.
- Médiathèque : Exposition belge Neuvième Art Nouveau.
- Librairie Prélude : Découverte littéraire.
Le Café des langues vous attend !
Envie de s’immerger et de parler français autrement ? De rencontrer de nouvelles personnes, d’entendre des accents différents et d’échanger librement ?
Installez-vous au café de l’Institut : ici, on discute, on partage, on voyage !
On vous attend nombreux !
Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous écrire : info@inst-france.hu
Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie