Village de La Grande Odyssée Royal Canin Piste des Dromonts Morzine

Village de La Grande Odyssée Royal Canin

Piste des Dromonts Centre station Morzine Haute-Savoie

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-11 19:00:00

2026-01-10

Le Village de La Grande Odyssée Royal Canin vous plonge dans l’ambiance du Grand Nord ! Tout au long de la journée, profitez de nombreuses animations.

Piste des Dromonts Centre station Morzine 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes press@grandeodyssee.com

English : La Grande Odyssée Royal Canin Village

The La Grande Odyssée Royal Canin Village immerses you in the atmosphere of the Far North! Enjoy a wide range of activities throughout the day.

